PUTIN SE SASTAO SA SEVERNOKOREJSKIM LIDEROM: Obišli lansirni kompleks Sojuza-2, a evo kako je izgledao susret (VIDEO)

Lider Severne Koreje Kim Džong-Un stigao je jutros vozom na železničku stanicu kosmodroma Vostočni, u ruskoj Amurskoj oblasti, gde ga je dočekao ruski predsednik Vladimir Putin s kojim je, na početku susreta, pregledao lansirni kompleks kosmičkog raketnog sistema Sojuz-2.

Do Kimovog vagona dovezen je mostić sa crvenim tepihom, a sa obe strane stajala je počasna garda Istočnog vojnog okruga sa zastavama dve zemlje, prenele su RIA Novosti.

Kim je prošao pored počasne garde i ušao u ličnu limuzinu, nakon čega se severnokorejska delegacija uputila na sastanak sa ruskim kolegama.

Kim boravi u poseti Rusiji na poziv Putina, s kojim danas ima bilateralni sastanak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je rekao da će Kim i Putin razgovarati o bilateralnoj saradnji, uključujući trgovinsko-ekonomske veze i kulturnu razmenu, kao i o situaciji u regionu i svetu.

