GRAD BUKVALNO IZGLEDA KAO DA JE BOMBARDOVAN: Jezivi satelitski snimci Libije, broj mrtvih premašio 5.300 (VIDEO)

Više od 5.000 ljudi je poginulo, a 10.000 se vodi kao nestalo nakon što su obilne kiše na severoistoku Libije dovele do urušavanja dve brane, zbog čega je više vode prodrlo u već poplavljena područja.

Objavljeni su satelitski snimci poplavljenog područja snimljeni u avgustu i nakon poplava.



Tarik al-Karaz, predstavnik vlade, rekao je da je voda odnela tela poginulih i čitava naselja u more.

On je dodao da očekuje da će broj poginulih porasti preko 10.000. Isti broj navela je i Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Tamer Ramadan, šef delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u Libiji, rekao je da je broj poginulih ogroman.

Here’s the first post-event high-resolution satellite image of the port city of Derna.



Libya's 9/11. pic.twitter.com/HirE59i1Bn