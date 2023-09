DEČAK BAČEN SA VISOKOG SPRATA ZAPALJENE ZGRADE: Najmanje 30 mrtvih u požaru u Vijetnamu, ljudi skakali kroz prozore (FOTO + VIDEO)

Najmanje 30 ljudi stradalo je u požaru u stambenom bloku vijetnamske prestonice Hanoja, a među poginulima ima i dece, preneli su lokalni mediji navode policije.

Rojters prenosi da je vatra izbila tokom noći u zgradi od devet spratova, u kojoj je živelo oko 150 ljudi, a vatrogasci su uspeli da obuzdaju plamen dva sata iza ponoći.

Neimenovani zvaničnik policije Hanoja kazao je da konačan broj žrtava još uvek nije utvrđen, ne navodeći detalje.

Lokalni mediji su, pozivajući se na policiju objavili da je poginulo barem 30 osoba.

Na televizijskim snimcima prikazani su vatrogasci opremljeni crevima za vodu kako se penju uz merdevine u pokušaju da obuzdaju vatru, kao i jutrošnje scene gustog tamnog dima koji se izdiže iznad zgrade.

Watch: Dozens of people have died in a #fire at an apartment block in #Vietnam’s capital Hanoi, state media says, with witnesses reporting screams from inside and a small child being thrown from the building.https://t.co/Ltj6GPa9jB pic.twitter.com/sOcL6mPtjg