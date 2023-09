Laban: Ne shvata se ozbiljnost dešavanja na svetskoj političkoj sceni! Nije slučajan susret lidera Severne Koreje i Rusije (VIDEO)

Severnokorejski lider Kim Džon Un došao je u zvaničnu posetu predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, nakon čega je stiglo upozorenje iz SAD, da bi dva lidera mogla da sklope sporazum o oružju. Ipak, prof. dr Miloš Laban, rekao je za TV PINK da su to sve upozorenja koja nisu nikakvo iznenađenje u trenutnoj situaciji na međunarnoj sceni.

- Sama činjenica da se sam G20 nije opredeljivao između Rusije i Ukrajine, sada može samo da se tumači i svaka strana to tumači na svoj način. Ono što bih ja istakao jeste to što su vesti počele sa Kim Džon Unom, jer mislim da se ne shvata ozbiljnost dešavanja na svetskoj političkoj sceni - rekao je Laban.

Kako kaže, pre više od godinu dana je on nudio pomoć u vojscu Rusiji za borbe koje se vode na teritoriji Ukrajine, dodaje da treba imati u vidu da Severna Koreja pokušava da izađe iz izolacije koja je mnogo drugačijeg tipa nego što je to rađeno prema Rusiji.

- Oni su pod sankcijama UN - ističe Laban.

Ističe da ako uđemo malo u istorijat, sve ono što je prethodilo sukobu Ukrajini, vidimo da ona tada i ova sada Rusija nisu uopšte iste.

Darko Obradović je rekao da je 2019. obnovljen paket sankcija Severnoj Koreji od strane Saveta bezbednosti, pa je ovo sve apsurdno.

- Ili je Putin doneo ukaz kojim suspenduje te sankcije, ili je Rusija švercerska država koja će da se trampi sa njima, po principu mi vama hranu i lekove, vi nama zastarele rakete - rekao je Obradović.

Kako kaže, te rakete koje oni prave nisu bitne ako pogledate kako tamo narod živi. Dodaje da to ne može da promeni tok rata u Ukrajini.

Pukovnik u penziji Boško Zorić, rekao je da same procene kažu da rat Ukrajinu košta sto miliona dolara dnevno, dodaje da kada se govori o ovom susretu, čisto vojnički treba imati u vidu da je Rusija potrošila 12 miliona granata, plus se očekuje do kraja godine da će potrošiti 9 miliona granata.

- Verovatno se sovjetske rezerve troše, jer ako imamo u vidu da je rat krenuo neplanskim tokom, sa tendencijom da se ne vidi kraj, i ko će da pobedi, onaj koji bude mogao statistički da podržava svoju vojsku - rekao je Zorić.

