EL ČAPOVA ŽENA IZLAZI IZ ZATVORA! Misica se s 18 godina udala za narko-bosa koji služi doživotnu robiju, sudiju molila za MILOST

Ema Koronel, supruga meksičkog narko-bosa Hoakina El Čapa Guzmana, koji služi doživotnu zatvorsku kaznu u Americi, danas će biti puštena iz zatvora u Los Anđelesu.

Gardijan prenosi da je to saopštio američki Federalni Biro za zatvore.

Navodi se da je ova 34-godišnjakinja, koja je rođena u SAD, nakon hapšenja 2021. osuđena na tri godine zatvora pošto se izjasnila krivom po tri tačke optužnice.

One su se odnosile na pomaganje El Čapovom narko-kartelu Sinaloa, uključujući zaveru sa ciljem pranja novca, distribuciju ilegalnih droga i učestvovanje u finansijskim poslovima ove kriminalne organizacije.

Navodi se da je ona priznala da je obavljala zadatak kurira prenoseći poruke između njenog muža i članova njegovog narko-kartela dok je on služio kaznu u meksičkom zatvoru Altiplano nakon hapšenja 2014.

Tokom izricanja presude sudija je naveo da je Koronel brzo priznala krivicu i dogovorila se s američkim vlastima da im isplati oko 1,5 miliona dolara koje je zaradila od kriminalnih aktivnosti.

Njena trogodišnja zatvorska kazna je kasnije smanjena, a američki ABC njuz navodi da je El Čapova žena sudiju molila za milost, obećavajući da će svoje ćerke naučiti da razlikuju dobro od lošeg.

- Molim vas da ne dozvolite da one odrastaju bez majke - rekla je Koronel sudiji prilikom izricanja presude.

In 2021, when El Chapo's wife Emma Coronel plead guilty to aiding the Sinaloa Cartel, helping her husband escape from jail and laundering money, reports said she could be sentenced up to life.



Two years later, this Wednesday Sept. 13, she is expected to walk out the prison gates pic.twitter.com/JUartk7ksN