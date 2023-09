PUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI: Učenik (14) ubio jednog i ranio dvojicu vršnjaka! ISTRAGA u toku (FOTO+VIDEO)

Jedan učenik je mrtav, a drugi je u pritvoru nakon pucnjave u utorak u srednjoj školi u Luizijani, saopštile su vlasti.

Šerifova kancelarija župe saopštila je novinama da se to dogodilo u utorak oko 15 časova na koledžu Svete Jelene u Grinsburgu.

Najmanje dve osobe su prevezene u oblasne bolnice na lečenje.

Navodni strelac, koji je maloletnik i učenik škole, uhapšen je, rekao je šerif Net Vilijams.

Optužbe protiv njega će biti objavljene naknadno, rekao je on. Motiv pucnjave nije utvrđen, saopštile su vlasti.

Vlasti su saopštile da je osumnjičeni 14-godišnji student.

