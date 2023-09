UHAPŠEN SUROVI UBICA! Pobegao iz zatvora hodajući po zidu kao kraba, 2 nedelje ga jurilo 500 policajaca, ukrao i pušku (FOTO + VIDEO)

Policija američke savezne države Pensilvanija uhapsila je Danela Kavalkantea, surovog ubicu koji je krajem avgusta pobegao iz zatvora tako što se popeo između dva zida upirući se u njih rukama i nogama.

- Ovo je poruka državne policije Pensilvanije. Potraga za Danelom Kavalkanteom je okončana. On je u pritvoru - glasila je policijska poruka stanovnicima oblasti u kojoj se on skrivao.

Kavalkante je je prošlog meseca osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva devojke Debore Brandao u aprilu 2021. pred njeno dvoje male dece, zatvorene škole i park u predgrađima Filadelfije.

Newly released video shows convicted murderer Danelo Cavalcante escape from the Chester County Prison exercise yard in Pennsylvania on August 31. He shimmys up the wall backwards. pic.twitter.com/Hh14NrxdiU