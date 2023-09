POTRESNO! SUSRET BAKE I UNUKE KOJA JE NAĐENA POSLE 42 GODINE: Ostalo je misterija kako je izbegla strašnu sudbinu roditelja (FOTO)

Samo nekoliko meseci nakon što je Dona Kasasanta saznala da je njen sin, Harold Din Klaus, nakon više od 40 godina identifikovan kao žrtva ubistva, 80-godišnjakinja je dobila još jednu vest.

Njena ćerka Debi ju je upitala da se okupe i obeleže datum koji bi bio 63. rođendan sina i brata koga su poslednji put čule 1980. godine.

- Rekla sam: "Ne, Debi, nemoj mi to raditi" - kazala je Kasasanta za Independent.

- Kada su došli da mi kažu da mi je sin pronađen, jednostavno sam se raspala na komade... Pa sam rekla: "Molim te, Debi, ne mogu. Nema loših vesti, dušo, jednostavno ne mogu. Ne više. Ne više - ispričala je.

Međutim, njena ćerka nije imala loše vesti, naprotiv. Umesto toga, otkrila je da je Holi, beba koja je nestala u isto vreme kada su on i njegova supruga Tina Gejl Lin Klaus nestali više od četiri decenije ranije - pronađena.

I bila je živa i zdrava, udata sa decom i unucima u Oklahomi.

A woman known as "Baby Holly" is alive 40 years after her parents, Tina Gail Linn Clouse and Harold Dean Clouse Jr., were found dead in Houston. https://t.co/DXUBEaIoL7 pic.twitter.com/7SWKBwhis7