DA LI JE NLO VANZEMALJCKOG POREKLA?! NASA objavila dugoočekivani izveštaj i evo šta kaže o životu u svemiru (VIDEO)

Dugoočekivani NASA-in izveštaj o NLO-ima – privlačnog naslova Nezavisna studija neidentifikovanih anomalnih fenomena – objavljen je, a zatim je počeo brifing u prenosu uživo.

NASA je objavila prošle godine da pregledava dokaze o tzv. neidentifikovanim vazdušnim fenomenima "UAP" kojim su zamenili dosadašnji izraz “NLO” u službenoj terminologiji.

U izveštaju se naglašava da „nema razloga da se zaključi“ da su postojeća viđenja NLO-a stranog porekla.

Ali ipak preporučuje da se takve tvrdnje ne otpisuju, navodeći da se galaksija "ne zaustavlja na periferiji Sunčevog sistema".

Nema dokaza koji bi ukazivali na to da su UAP vanzemaljskog porekla, kaže David Spergel, predsednik nezavisnog istraživačkog tima UAP.

Većina događaja se može objasniti kao avioni, baloni, dronovi i vreme.

- Ali potrebno je bolje prikupljanje podataka, a „stigma“ oko pilota koji prijavljuju anomalije mora biti smanjena - rekao je on.

"Kao što istražujemo nepoznato unutar našeg Mlečnog puta, tako bismo trebali ozbiljno shvatiti mogućnost nepoznate tehnologije koja bi mogla da potiče iz drugih krajeva galaksije", navodi se u izveštaju.

„Mnoge NASA-in naučne misije su, barem delimično, fokusirane na odgovor na pitanje da li postoji život izvan Zemlje“, kaže se.

„Ta istraživanja uključuju misije koje traže znake života, možda na Marsu ili ledenim mesecima koji kruže oko Jupitera i Saturna – kao i dalje, u odnosu molekula prisutnih u atmosferama egzoplaneta. Potraga za znacima vanzemaljske tehnologije je prirodni nastavak tih istraživanja. Ako priznamo verodostojnost bilo čega od ovoga, onda bi trebalo da priznamo da su sve u najmanju ruku uverljive.

NOW: A discussion of the report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team.



Read the full report (PDF): https://t.co/uYhsJ6stRR https://t.co/FuftbhwL4D