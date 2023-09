LIDERI RAZGOVARALI O VAŽNIM TEMAMA: Putin i Lukašenko o saradnji sa Korejom i 'petljanju' Zapada u specijanu vojnu operaciju

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko sastao se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Sočiju i tom prilikom rekao da bi trebalo razmisliti o „saradnji utroje“ i to na relaciji Moskva – Minsk – Pjongjang.

Takođe je rekao i da će ekonomija Belorusije naredne godine biti veoma uspešna i da će se vratiti na nivo od pre sankcija.

Sa svoje strane Putin je na samom početku sastanka rekao da će Lukašenku detaljno ispričati o nedavnom susretu sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom.

Takođe se osvrnuo i na pitanje energetike rekavši da će Rusija obnoviti sve kapacitete kada je reč o energetskom sektoru i da će uskoro pokrenuti ogromna preduzeća svetskih razmera.

Inače, kako je prethodno saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, susret Lukašenka i Putina je rutinske prirode kako bi dva najbliža saveznika preneli jedan drugom najbitnije stvari iz aktuelne političke scene.

Sjedinjene Američke Države koriste kasetnu municiju rukama ukrajinske vojske u punom kapacitetu, iako i same to nazivaju zločinom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u Sočiju.

- Vašington veruje da je to zločin, ali daje sebi za pravo da to radi. Upravo to je glavni problem međunarodnih odnosa. Zbog toga nam se ogromna većina zemalja pridružuje u borbi za stvaranje multipolarnog sveta - pojašnjava predsednik.

Situacija koju nameću SAD gotovo nikome ne odgovara, pa čak ni saveznicima Vašingtona prema kojima se on odnosi kao prema podređenima, navodi on.

Već 300 hiljada dobrovoljaca prijavilo se za učešće u Specijalnoj vojnoj operaciji (SVO), dodaje Putin i ističe da su ti hrabri ljudi spremni da žrtvuju svoje živote u interesu svoje otadžbine, štiteći interese Rusije.

