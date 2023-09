RAMZAN KADIROV U KOMI? Ukrajinska tajna služba tvrdi da je čečenski lider U KRITIČNOM STANJU

Lider Čečenske Republike Ramzan Kadirov je u komi prema ukrajinskoj tajnoj službi (GRU).

Kako su preneli strani mediji, ali i ukrajinski, predstavnik tajnih službi Kijeva Andrij Jusov izjavio je da se zdravlje čečenskog šefa države znatno pogoršalo poslednjih dana.

Kako se navodi, sve pokazuje da pogoršanje njegovog zdravlja nije posledica bilo kakve povrede, već verovatno već postojećih bolesti.

- Informacija je potvrđena iz različitih izvora u medicinskim i političkim krugovima. Ne radi se o povredama. Ostale pojedinosti treba dodatno razjasniti. On je bolestan već duže vreme, a govorimo o sistemskim zdravstvenim problemima - rekao je Jusov.

Russian and Chechen Telegram channels are writing that the Chechen head of state and staunch Putin supporter Ramzan Kadyrov has fallen into coma. Ukrainian intelligence is also reporting it. #geopolitics pic.twitter.com/yWmb6YitMG

Zdravstveno stanje Kadirova, koji je blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, izazvalo je zabrinutost i spekulacije o njegovom nasledniku, posebno ako ne uspe da se oporavi.

Neki stručnjaci tvrde da bi Rusija mogla da pokuša da održi stabilnost u regionu imenovanjem kredibilnog naslednika, dok drugi strahuju da bi situacija mogla da dovede do povećanja tenzija i nestabilnosti.

U međuvremenu, nisu saopšteni detalji o bolesti koja je čečenskog lidera dovela do ovog stanja. Napominje se da je ova vest počela da kruži društvenim mrežama, dok na Telegramu postoje srodni izveštaji na ruskim i čečenskim kanalima.

Kadyrov is in critical condition



A representative of the Main Intelligence Directorate of Ukraine, Andrei Yusov, said that Kadyrov’s illnesses worsened, which led to a critical condition.



"The information is confirmed from various sources in medical and political circles. This… pic.twitter.com/UFlFn44HLB