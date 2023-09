Francuski ambasador u Nigeru i druge francuske diplomate su taoci u svojoj ambasadi, naveo je francuski predsednik Emanuel Makron, navodi CNN.

Prema Makronovim rečima, ambasadi ne mogu da dostave hranu, pa diplomate jedu obroke koji su namenjeni vojnicima.

Ambasador Silvan It ne može da izađe, on je persona non grata i uskraćena mu je hrana.