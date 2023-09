'SRUŠIĆEMO SE' - Poslednje reči pilota koji su zaspali na letu Er Fransa LEDE KRV! Probudili se kad je avion počeo da pada

Strašna tragedija koja se dogodila te 2009. godine ostavila je čitav svet u šoku. Naime, Erbas 330 srušio se direktno u okean, a u nesreći je poginula kompletna posada.

Suđenje Er Fransu trajalo je godinama, jer je kompanija bila optužena da je odgovorna za ubistvo iz nehata 228 ljudi dok je putovao na relaciji Rio de Žaneiro - Pariz. 1

Mnoge intrige povezivane su sa ovim slučajem, a jedna od najvećih su tri reči koje je izgovorio pilot u trenutku nesreće.

Marka Duboa (58), Davida Roberta (37) i Pjera Bonina (32) bila su trojica pilota na letu, a nakon opsežne sitrage ispostavilo se da su dvojica zaspala, jedan za drugim u trenutku kada je trebalo da upravljaju letom.

Par minuta nakon što je otkazala oprema za letenje, u kokpitu je počela prava panika.

"J*bote, srušićemo se! Nije moguće! Ali šta se dešava?" - bile su reči koje je Robert izgovorio.

"Mrtvi smo" - dodali su drugi.

Nakon četiri sata i 15 minuta leta, avion se srušio u Atlantik.

"S obzirom na to da let traje dugo i da pored sebe ima uznemirenog mlađeg pilota za komandama, Duboa je odlučio da je vreme da se naspava" - glasilo je u izveštaju.

"Da je kapetan ostao na poziciji kroz zonu međutropske konvergencije, to bi mu odložilo san za ne više od 15 minuta, a zbog njegovog iskustva, možda bi se priča završila drugačije. Ali ne verujem da ga je umor naterao da ode da spava. To je više ličilo na uobičajeno ponašanje, deo kulture pilotiranja u Er Fransu. I njegov odlazak nije bio protiv pravila. Ipak, to je iznenađujuće. Ako ste odgovorni za ishod, ne idete na odmor tokom glavnog događaja." - rekao je tada Alan Bulard koji je vodio istragu.

Kasnije se ispostavilo da je Duboov umor povezan sa činjenicom da noć pred let nije imao kvalitetan san, jer je proveo kasne sate sa devojkom koja je takođe poginula na ovom letu.

Er Frans je do kraja ostao pri svom stavu i poricao da su piloti koje je angažovao nesposobni.

Ključni detalji su se pojavili tek nakon dve godine koliko je istražiteljima trebalo da pronađu diktafon koji je ležao na dnu mora.