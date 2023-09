JEDNA OD NAJVEĆIH OPERACIJA ŠVERCA TABLETA - U Dubaiju zaplenjeno 13 tona droge vredne milijardu dolara (FOTO+VIDEO)

Ujedinjeni Arapski Emirati osujetili su pokušaj krijumčarenja 13 tona amfetaminskog kaptagona koji izaziva zavisnost, vrednog više od milijardu dolara, skrivenog u pošiljci vrata i ukrasnih građevinskih panela, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija Dubaija saopštila je da je uhapsila šest osoba koje su bile deo "međunarodnog kriminalnog kartela" u, kako je navela, jednoj od najvećih operacija šverca tableta kaptagona na svetu, preneo je Si-En-En (CNN).

Pilule su sakrivene u 432 komada panela i više od 650 gvozdenih i drvenih vrata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da je vađenje tableta trajalo danima.

"UAE su neprobojna tvrđava protiv svake pretnje koja ima za cilj da ugrozi bezbednost i blagostanje društva Emirata", naveo je ministar unutrašnjih poslova šeik Saif bin Zajed Al Nahjan na platformi X (Tviter).

Vlasti UAE zaplenile su stotine hiljada tableta kaptagona od 2019. godine.

U junu ove godine, carina Abu Dabija je saopštila da je zaplenila skoro 175.000 pilula od početka 2019. do maja ove godine.

