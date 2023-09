GROM SPRŽIO MUŠKARCA I ŽENU NA PLAŽI: Kamera zabeležila momenat užasa, ljudi vrište od straha, trče da spasu živote (UZNEMIRUJUĆE)

Kamera je zabeležila uznemirujući momenat kad je grom usmrtio dve osobe na plaži u Mičoakanu u Meksiku.

Žrtve su navodno htele da pokupe stvari i pobegnu sa plaže nakon što su primetile da se približava oluja, međutim, grom ih je pokosio pre nego što su uspeli da se udalje.

Ostali posetioce plaže su se iz vrisak odmah dali u bekstvo da spasu živote.

Lightning struck two people on the beach in Mexico. Here are those moments #Mexico #Michoacán #beach #Aquila #Lightning #Terriblefootage #thunder #WeatherUpdate pic.twitter.com/P9GECZHmir