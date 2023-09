Borelj: Partneri sa Zapadnog Balkana BUDUĆE ČLANICE Evropske unije

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj objavio je da je održao tradicionalni sastanak sa šest partnera sa Zapadnog Balkana koje je nazvao budućim članicama EU.

Borelj je naveo na platformi X (Tviter), da je na tradicionalnom sastanku sa liderima sa Zapadnog Balkana u Njujorku, na marginama Generalne skupštine UN, razgovarao o aktuelnim globalnim izazovima, usklađivanju, zajedničkom radu u multilateralnim forumima i reformama.

- Pripremajući se za sledeći talas proširenja, želimo da progresivnu integraciju učinimo stvarnošću - naveo je Borelj.

Traditional meeting with our six Western Balkan partners, the future members of the EU



We discussed current global challenges, alignment, working jointly in multilateral fora, and reforms



Preparing for the next enlargement wave, we want to make progressive integration a reality