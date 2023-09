GORAN NESTAO U NEMAČKOJ: Javio se porodici iz bolnice, naglo prekinuo vezu i od tada mu se gubi svaki trag

U Nemačkoj nestao 46-godišnji Hrvat Goran Vrbanac, a policija je objavila fotografiju i podatke o tom čoveku.

Frankfurtski Feniks magazin prenosi da se Vrbanac vraćao iz Nemačke u Hrvatsku i navodno doživeo nesreću vozeći srebrni Audi A3, a od tada mu se gubi svaki trag.

Navodi se da je Vrbanac živeo u nemačkom gradu Frojdenštatu u pokrajini Baden-Virttemberg).

U subotu oko 10 sati krenuo je iz Frojdenštata prema Zagrebu i do 17 sati se javljao porodici u Zagrebu.

U nedelju ujutro se javio porodici i rekao da je imao nesreću. Nije rekao gde, ali je rekao da se nalazi u bolnici. Pošto nije mogao dugo da razgovara, prekinuo je razgovor, a porodica ne zna više detalja.

– Od tada mu se gubi svaki trag i ne znamo tačnu lokaciju - navela je porodica.

Vest o nestanku objavljena je i na sajtu hrvatske Nacionalne evidencije nestalih osoba (nestali.gov.hr), a nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Prema informacijama policije, Vrbanac je visok 185 cm, ima smeđe oči, lice ovalno, srednje je telesne građe, a znak prepoznavanja je tetovaža deteline s tri lista s natpisom Patrik na listu leve noge.

Navodi se da nije sigurno da li je Goran Vrbanac ušao u Sloveniju, jer prema nekim podacima nije kupio vinjetu za tu zemlju.

Vest o njegovom nestanku se deli i na društvenim mrežama, a pretpostavke nekih komentatora su da mu se nešto dogodilo na putu do austrijske granice i to prema Valserbergu jer je to najbliži put prema Zagrebu.

Ako je Goran, kako je javio porodici, primljen u bolnicu ili je u u Nemačkoj izazvao saobraćajnu nesreću, mogao je da zatraži i zaštitu podataka.

U tom slučaju policija nije dužna nikoga da obavesti o njegovom trenutnom prebivalištu, pa čak ni u slučaju kada to zatraži hrvatska policija.

