AUTOBUS SA SREDNJOŠKOLCIMA SLETEO U PROVALIJU! Detalji nesreće u Njujorku: Jedna osoba poginula, 46 povređeno (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a 46 ih je povređeno, od kojih je petoro u kritičnom stanju, u udesu autobusa koji se dogodio u blizini Njujorka.

Autobus je prevozio članove orkestra srednje škole Farmingdejl sa Long Ajlenda kada je sleteo sa puta, prenosi NBC.

