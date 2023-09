DRAMATIČNO UPOZORENJE, BOLNICE SU NA KOLENIMA! Upozorenje u zemlji u kojoj živi 400.000 Srba: ZAUSTAVITE OVO UMIRANJE!

Medicinsko osoblje u brojnim klinikama širom Nemačke danas pokušava da protestnim akcijama poveća pritisak na saveznu vladu da im odobri više novca. Nemačko Udruženje bolnica pozvalo je na centralni protest u Berlinu pod sloganom „Zaustavite umiranje bolnica“. Demonstracije za „sveobuhvatnu nadoknadu inflacije“ zakazane su i u više drugih gradova.

"Cene koje su ekstremno porasle mnoge bolnice bacaju na kolena“, kažu inicijatori protesta. Gotovo nijedna bolnica ne uspeva da finansira izdatke tekućim prihodima, tvrde predstavnici bolnica.

Predsednik uprave Nemačkog udruženja bolnica Gerald Gas izjavio je da je „finansijska situacija bolnica dramatična“. Od početka godine je, prema njegovim rečima, već 50 bolnica prijavilo insolventnost. "Za razliku od privatnih preduzeća, bolnice ne mogu svoje cene da prilagode povećanim izdacima“, objasnio je Gas. Planirana reforma bolnica dolazi prekasno za one ustanove koje se nalaze van velikih gradova. Dok reforma počne da daje rezultate, one će već da propadnu, upozorio je.

Vlada pokrenula reformu

Savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) naglašavao je do sada da će reforma biti garancija opstanka upravo za manje klinike, koje su i dalje neophodne. Njegovi planovi predviđaju promenu sistema naplate s paušalima za pojedine lekarske usluge, kako bolnice ne bi bile pod pritiskom da se trude da odrade što više slučajeva. One bi trebalo da dobiju veći iznos već za to što nude mogućnost pružanja određenih usluga. To bi trebalo da pomogne i manjim bolnicama u provinciji da imaju sigurno finansiranje.

Konferencija nemačkih gradova zahteva „hitne mere i brzu isplatu novca“ bolnicama. Njima je potrebna dovoljna nadoknada zbog inflacije i potpuno finansiranje dogovorenog rasta plata u 2024. godini od oko deset posto, rekao je predsednik Konferencije Markus Leve (CDU).

Ministar zdravlja Lauterbah odbija međutim zahteve bolnica i pokrajina za dodatnom finansijskom injekcijom zbog toga što ne neophodno da se štedi u saveznom budžetu. Ministarstvo pritom podseća da je već zagarantovana pomoć za povećane troškove energije u iznosu od šest milijardi evra. Do proleća 2024. trebalo bi da bude isplaćeno 2,5 milijardi evra od toga novca.

Autor: