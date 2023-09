OVO JE TRENUTAK OKRŠAJA RUSKE PVO I UKRAJINSKIH KRSTAREĆIH RAKETA 'SENKA OLUJE' Vidi se let projektila, čuje se rad PVO! (VIDEO)

Ukrajinska jurišna avijacija sa borbenim avionima SU-24M i MR izvela je koordinisani raketni napad iz više pravaca na Krim. Meta napada je bio štab Crnomorske flote, kao i tri vojna objekta na Krimu, prenosi TV Front.



Kako se navodi napad je izveden sa 20 krstarećih raketa od kojih je 9 lansirano u prvom talasu, a još 11 u drugom talasu.



Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada, odnosno trenutka kada je jedan prolaznik-stranac zabeležio trenutak napada.

Na snimku se čuje rad ruske PVO ali i let ukrajnskog projektila koji je pogodio kasnije štab crnomorkse flote

#war The moment of the missile strike on the building of the Black Sea Fleet HQ live by @johnnyjmils pic.twitter.com/oFQLxIN24j