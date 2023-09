MLADOŽENJA UBIJEN NA SVADBENOM VESELJU: Kamera snimila jeziv momenat, gosti plesali sa oružjem u rukama, metak ga pokosio (VIDEO)

Mladoženja iz Jordana preminuo je nakon što ga je jedan od gostiju slučajno upucao na svadbenoj proslavi.

Na šokantnom snimku vidi se nekoliko gostiju kako pucaju iz automatskih pušaka u vazduh dok igraju uz muziku. Nekoliko sekundi kasnije, jedan gost je hteo da spusti automat, međutim, ispalio je metak koji je pogodio mladoženju koji se veselio nekoliko metara od njega. Na snimku se vidi i da je među gostima bilo i mnogo dece.

Tragedija se dogodila prošlog meseca tokom proslava pred venčanje u jordanskoj provinciji Maan.

Mladoženja, koji je inače bio policajac, prevezen je u bolnicu, ali je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Zvaničnik policije je rekao da je gost uhapšen i da je oružje zaplenjeno.

Mlada je navodno bila u kozmetičkom salonu kad je primila poražavajuću vest. Venčanje je bilo planirano da se održi sledećeg dana.

