NEVEROVATAN PRIZOR NA NEBU POSLE OLUJE - Izgleda kao da je eksplodirala atomska bomba (VIDEO)

Nebo iznad grada Norman u američkoj državi Oklahoma u nedelju je, zbog oblaka koje je donela jaka oluja.

Na društvenim mrežama su ljudi pisali da nebo izgleda kao da je tamo eksplodirala nuklearna bomba.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se kumulusi koji se kreću kroz slojevit oblak, stvarajući iluziju pečurke, dok se čuju jaki vetrovi.

Isti obrazac oblaka u subotu uveče doneo je velike oluje sa gradom u okrugu Seminol u centralnoj Oklahomi.

Stunning storm structure seen from Norman, OK yesterday! This same cell produced larger than baseball size hail in Seminole county!#okwx pic.twitter.com/VhYPkLxrEM