Konobarima u Nemačkoj i do 11.000 evra, ali nema ko da radi: Više od 60.000 oglasa u ugostiteljstvu

Da ugostitelji u razvijenim evropskim zemljama zarađuju mnogo više nego ugostitelji u Srbiji "jasno je kao dan", ali da njihove plate u Nemačkoj mogu biti i po 11.000 evra i više je nego neuobičajeno. Jedan primer, tačnije oglas, govori suprotno.

Ugostitelj u Nemačkoj konobaru nudi platu od 11.000 evraPhilipp i Christine von Stumm objavili su oglas u Soferstorfu, a radi se o vlasnicima stare drvene farme s restoranom u kojem se održavaju venčanja i seminari.

Čak 11.000 evra mesečnu platu konobaru nudi jedan ugostitelj u Donjoj Saskoj koji već neko vreme ima problema s pronalaskom radne snage. Philipp i Christine von Stumm objavili su oglas u Soferstorfu, a radi se o vlasnicima stare drvene farme s restoranom u kojem se održavaju venčanja i seminari.

– 11.000 evra. Od sada – poručili su u oglasu, prenosi Fenix Magazin. Iako su vlasnici poručili kako godišnje mogu ugostiti oko 50 venčanja, zbog nedostatka radne snage mogu ih održati tek između 10 i 15.

Inače, kada je reč o poslovima i platama u Nemačkoj u junu bilo 33.160 slobodnih radnih mesta u ugostiteljstvu, dok Dehoga, organizacija koja okuplja ugostitelje, pretpostavlja kako je stvarna brojka duplo veća.

– U hotelu jednog kolege cela je kuhinjska postava dala otkaz u roku od nedelju dana – poručio je sindikalist Sebastian Riesner.

Srbi u Nemačkoj: Plate i veće od 3.000 evra

U najjačoj evropskoj ekonomiji, koja je osetila i oseća posledice energetske krize, ali koja i bukvalno vapi za radnom snagom, živi i radi minimum 400.000 Srba. Najčešće su to mladi ljudi do 45 godina, ali su danas u Nemačkoj i oni stariji koji čekaju penziju i to im je lični uslov i da se vrate u Srbiju.

Na pitanje zašto i šta im je to tamo toliko bolje, kažu da je sve nekako "lakše, sporije, uređenije i sa mnogo manje stresa i razmišljanja o tome kako sutra".

Svoju egzistenciju temelje na radu i to najčešće u manjim firmama u oblasti ugostiteljstva i proizvodnji, ali i u zdravstvu, metalnoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, uslugama čišćenja, obezbeđenja... Za većinu ovih poslova ne treba im dobro znanje jezika, mada je poželjno, dok je u zdravstvu obavezno. S godinama mnogi od njih i nauče jezik, oni stariji teže, ali deci koja se školuju vremenom postaje kao maternji.

Po pravilu, važi da što su bolje kvalifikacije i što bolje govore nemački jezik, to im je jednostavnije da dođu do posla i dugoročno ostanu. Ipak, većina radnika iz Srbije u Nemačkoj radi one manje plaćene poslove, za koje se traži samo diploma srednje škole i površno znanje jezika.

Muškarci najčešće zarađuju na građevini i srodnim delatnostima, gde u proseku zarađuju i do 2.500 evra mesečno. Zidar zarađuje 3.214 evra, moler 2.975 evra, a kovač može zaraditi 3.053 evra mesečno. Umeće varioca se plaća oko 2.819 evra, a keramičara oko 3.000 evra. Vozač viljuškara, na primer, ima prosečnu platu 2.679 evra, a putar 3.463 evra. Sve su to prosečne plate po zvaničnoj statistici.

