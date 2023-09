NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA NA SVADBI: Najmanje 100 svatova poginulo, požar PROGUTAO RESTORAN

Najmanje 100 ljudi je poginulo, a 150 povređeno u požaru koji je izbio na svadbi u severnom Iraku.

Stotine ljudi bilo je na svadbi u Al-Hamdaniji u provinciji Niniva na severu Iraka kada je kasno sinoć buknuo požar i zahvatio mesto gde se održavala proslava, prenosi Bi-Bi-Si.

Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar, ali u prvim izveštajima se navodi da je vatra izbila nakon što je ispaljen vatromet.

U prvim izveštajima iračkih medija navodi se da su i mlada i mladoženja poginuli u požaru, ali novinska agencija Nina je kasnije javila da su preživeli, ali da su na lečenju od opekotina.

Fotografija koju je objavila ova agencija prikazuje desetine vatrogasaca koji se bore sa vatrom, a slike lokalnih medija objavljene na društvenim mrežama prikazuju ugljenisane ostatke u sali u kojoj se održavala proslava.

Video shows the aftermath of a horrific fire in a party hall in #Iraq's Nineveh province's Hamdaniya district that has resulted in over 100 fatalities and more than 150 injuries, according to health officials. Health teams in #Erbil and #Duhok are on standby to provide essential… pic.twitter.com/Ps4b44V1AP