UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SA SVADBE NA KOJOJ JE POGINULO VIŠE OD 100 LJUDI! Mladenci su plesali, a onda je usledio HOROR - vatra je gutala sve pred sobom

Više od 110 ljudi je poginulo, a najmanje 150 je povređeno nakon što je tokom proslave jednog venčanja u Iraku izbio požar.

Sve se dogodilo u trenutku dok su mlada i mladoženja plesali.

Stotine ljudi bilo je na svadbi u Al-Hamdaniji u provinciji Niniva na severu Iraka kada je požar buknuo u svečanoj dvorani dok su mladenci plesali i zaljubljeno gledali jedno u drugo.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se trenutak u kojem se mlada i mladoženja preplašeno okreću i gledaju u plamen koji počinje da guta sve pred sobom a delovi plafona da padaju po gostima.

