Ilon Mask govorio o vakcinama, pa pomenuo Đokovića: A što se tiče onih koji nisu nijednu uzeli...

Poznati milijarder Ilon Mask, direktor Tvitera, inovator i preduzetnik, pomenuo je Novaka Đokovića tokom dijaloga koji je na društvenim mrežama imao sa političkim novinarom Edom Krasenštajnom.

Mask, koji je u međuvremenu Tviter promenio u "X", uključio se u raspravu oko vakcina protiv korona virusa i na Krasenštajnovu misao da se efikasnost vakcina menja u zavisnosti od soja tog virusa je rekao:

- Moja zabrinost je više bila usmerena ka nedopustivom zahtevu da ljudi "moraju" da uzmu vakcinu i više "bustera" da bi nešto postigli. To je bila prava zbrka. Dok Vrhovni sud nije poništio Bajdenovu izvršnu odluku, "SpaceX" i mnoge druge kompanije bi bile primorane da otpuste svakog ko je odbio da se vakciniše! Mi to ne bismo uradili. Radije bih išao u zatvor nego da otpustim dobre ljude koji nisu želeli da se vakcinišu - rekao je Mask i dodao:

- Što se mene tiče, ja sam onaj prvobitni Kovid dobio pre nego što su se vakcine pojavile, imao sam blage simptome prehlade, a onda sam morao da triput budem vakcinisan zbog putovanja. Ta treća vakcina me je umalo poslala u bolnicu.

I think efficacy changes are a result of new strains and the vaccine immunity wearing off. It’s stupid anyone ever claimed it was 100% effective. No vaccine is 100% full-proof.