HOROR U VELIKOJ BRITANIJI: Napad u autobusu ispred tržnog centra, ubijena devojčica (VIDEO)

Devojčica (15) je umrla nakon što je izbodena u autobusu ispred tržnog centra u Krojdonu u Velikoj Britaniji ovog jutra, potvrdila je policija.

Do incidenta je došlo u autobusu dok je devojčica bila na putu do škole.

Službenici su pojurili do tržnog centra oko 8.30 sati.

Bolničari su se borili da spasu život 15-godišnje devojčice, ali je ona proglašena mrtvom na licu mesta 50 minuta kasnije, u 9.21.

Na snimcima i fotografijama na Tviteru vidi se veliki broj policajaca na licu mesta.

Mirror piše da je devojčica napadnuta na putu do škole.

Policija je uhapsila tinejdžera koji se dovodi u vezu sa napadom.

Sumnja se da je poznavao žrtvu.

Za sada nije poznato zašto je došlo do napada.

BREAKING: A 15-year-old girl has died after being stabbed in Croydon, south London.



Police were called to Wellesley Road at about 08:30hrs, but the girl later died at the scene.



Story here 👉 https://t.co/J6RJgwFciT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abpYUqYIht