STEFAN UBICU SVOJE ĆERKE TRAŽI SKORO 30 GODINA - Nestala posle noćnog izlaska, a sada se veruje da je poznavala napadača (FOTO+VIDEO)

Melani Hol (25), koja je ubijena pre 27 godina, najverovatnije je poznalava ubicu, pokazali su novi detalji istrage.

Ona je poslednji put viđena 9. juna 1996. godine u klubu "Kadilak" nešto posle 1 ujutru.

Njeno telo pronađeno je 5. oktobra 2009. godine, kada ih je nedaleko od puta ugledao jedan radnik.

Sve do danas njen ubica nije pronađen, a policija sada veruje da je Melani poznavala ubicu.

Njen otac Stefan rekao je da je Melanino ubistvo uništilo njihovu porodicu.

We've issued a renewed appeal today, in which we outline the key appeal points we still need your help with, including an appeal to identify the man in this E-fit, first issued in 1996. Do you know this man? pic.twitter.com/HVfLHODaKg