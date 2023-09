VREMENSKE NEPOGODE NAPRAVILE HAOS U GRČKOJ - Ljudi zarobljeni u poplavama, u Volosu isključena struja (VIDEO)

U dramatičnim trenucima koji su se odigrali u centru grada Volosa u Grčkoj, vremenske nepogode su stvorile pravi haos. Jaka kiša praćena bujicama izazvala je poplave i ozbiljne probleme za stanovnike ovog grčkog grada.

Vatrogasci su odmah reagovali na ovu vanrednu situaciju i krenuli u spasavanje ljudi koji su ostali zarobljeni u poplavljenim kućama i automobilima. Njihova hrabrost i brza reakcija su bili ključni u spasavanju mnogih građana koji su se našli u opasnosti.

Istovremeno, elektroenergetski radnici su bili angažovani na terenu kako bi se isključila struja u delovima grada koji su bili pogođeni poplavama. Ova mera je preduzeta kako bi se izbegle električne havarije i dodatni rizici po bezbednost građana.

As if they haven't had enough this year. This is Volos in Greece this evening 😭#Βόλος #ClimateActionNow pic.twitter.com/DRp9B5nMobpic.twitter.com/c2naSqVYbp