DOLAZI PO 1,6 MILIJARDI DOLARA - Javila se osoba koja je osvojila džekpot na lutriji u Americi (VIDEO)

Osoba koja je u avgustu na američkoj lutriji "Mega milions" dobila džekpot od 1,6 milijardi dolara, treći po veličini u istoriji SAD, javila se da preuzme nagradu, saopštili su zvaničnici u sredu.

Po zakonu Floride, ime pobednika mora da se prijavi najkasnije 90 dana od datuma dobijanja nagrade, a to je bilo 25. septembra.

Lutrija u sredu nije potvrdila da li je ta osoba odlučila da uzme dobitak kao paušal - odjednom, kada je manjen ili kao anuitet - isplatu na rate, a nije preciziran ni procenjeni iznos paušala.

Na Floridi, pobednici moraju da traže paušalnu sumu u roku od 60 dana od izvlačenja. Oni imaju do 180 dana ako se odluče za anuitet nagrade koji se isplaćuje u 30 godišnjih rata. Džekpot takođe podleže federalnim porezima. Ne postoji državni porez na dohodak na Floridi.

