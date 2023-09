NOVA TRAGEDIJA U GRČKOJ - Helikopter PAO U MORE, u toku potraga

Civilni helikopter sa dve osobe srušio se danas na severu grčkog ostrva Evija koje je pogođeno nevremenom.

Helikopter je, kako prenose grčki mediji, leteo nisko iznad površine mora da bi potom u jednom trenutku nestao sa radara i pao u vodu.

U toku je potraga spasilačkih službi uključujući helikopter, kao i ronilačke timove, piše Katimerini.

Očevici navode da je helikopter pa na udaljenosti od 300 metara od obale, kao i da je potonuo za minut i po.

