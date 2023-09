NOVI OBRT U MISTERIJI SUZANINOG NESTANKA! Otišla da provoza bicikl, a onda joj se izgubio svaki trag - Njeno telo pronađeno posle TRI GODINE

Istražitelji su pronašli ostatke mame iz Kolorada koja je otišla da provoza bicikl 2020. godine i nikada se nije vratila, saopštile su vlasti u sredu.

Pronalazak tela Suzane Morfev (49), do čega je došlo dok su istražitelji radili na drugom slučaju, najnoviji je obrt u misteriji u kojoj su tužioci optužili njenog muža za ubistvo, a onda odbacili slučaj. Njen suprug Beri Merfev nakon toga je podneo tužbu od 15 miliona dolara protiv okružnih zvaničnika.

Istražitelji su pronašli ostatke majke dve ćerke dok su u petak pretraživali područje Mofata. Ovo je otprilike 65 kilometara južno od područja Salide, gde je prijavljen nestanak Suzane pre tri godine.

Istražitelji su odbili da otkriju tačnu lokaciju i u kakvom su stanju ostaci, prenosi AP.

Beri Morfev je bio optužen za ubistvo i druge zločine u njenoj pretpostavljenoj smrti, ali je tužilaštvo odbacilo slučaj protiv njega prošle godine uoči početka suđenja.

"Ovaj slučaj je zaokupio pažnju širom sveta. Nikada nismo prestali sa istragom i nastavićemo da pratimo sve tragove kako bismo došli do pravde za Suzanu", rekao je šerif Džon Spiz.

Suzana je navodno htela da ostavi supruga. Kada je krenuo na posao na dan ženinog nestanka, on je vozio prema mestu gde je pronađena Suzanina kaciga. Kasnije je rekao da je otišao tim putem jer je video losa kako prelazi put, navodi se u izjavi.

Optužbe protiv Morfeva su odbačene, ostavljajući otvorena vrata ukoliko tužioci kasnije odluče da ponovo pokrenu postupak protiv njega.

#SuzanneMorphew | #BrooksHouck | #TrueCrime #TrueCrimeWithLegacy



What a great day for justice!



Say their names



SUZZANNE MORPHEW 🦋

CRYSTAL ROGERS 🦋 pic.twitter.com/vA7LxvVVQ9