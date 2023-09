Listi zemalja koje su uvele sankcije Ruskoj Federaciji nakon početka sukoba u Ukrajini, sudeći po poslednjim izjavama predsednika te zemlje, Kasima Žomarta Tokajeva, uskoro će se pridružiti i Kazahstan.

Ova iformacija naročito iznenađuje kada se uzme u obzir činjenica da je u pitanju jedan od najbližih saveznika Ruske Federacije.

- Kazahstan će slediti režim sankcija Rusiji - rekao je danas predsednik Tokajev, pritom dodavši da, prema njegovom mišljenju, "nema nikakve zabrinutosti u vezi sa teritorijalnim pretenzijama Ruske Federacije" prema njegovoj zemlji.

Zanimljivo je da je ovim ogromna zemlja poput Kazahstana, koja slovi za jednog od najbližih saveznika Ruske Federacije, popustila pod pritiscima i gotovo 600 dana nakon početka sukoba u Ukrajini, stala u stroj onih koji su uveli sankcije Rusiji.

Sa druge strane, Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, i dalje uspešno odoleva pritiscima međunarodne zajednice, kojima je izložen prilikom gotovo svakog susreta sa njenim predstavnicima.

BREAKING — Kazakhstan will follow the sanctions regime against Russia, President Tokayev says



The country does not have any concerns regarding territorial claims from the Russian Federation, he added. pic.twitter.com/moz5tNf5zG