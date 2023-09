SNIMAK HAPŠENJA POMAHNITALOG UBICE U ROTERDAMU! Policija ga na travnjaku savladala: Kleči sa povezom na očima (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak hapšenja pomahnitalog ubice iz Roterdama, koji je prvo otvorio vatru u stanu, pa nastavio sa masakrom u amfiteatru. Zasad nema tačnih informacija o nastradalima, ali policija je saopštila da je nekoliko osoba poginulo u masakru.

Kako se vidi na snimku, veliki broj policajaca okružio je ubicu koji kleči na kolenima na travnjaku i sa povezom preko očiju, dok su mu na ruke stavljene lisice.

Podsetimo, osumnjičeni muškarac star 32 godine, uhapšen je pošto je policija saopštila na društvenim mrežama da je pucano na Medicinskom fakultetu Roterdam i obližnju kucu, preneo je Rojters.

Shooting at the Holland Erasmus Medical Center in Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/jt56Zk6HPD