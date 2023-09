OVO SU ŽRTVE UBICE IZ ROTERDAMA Vlasti iznose jezive detalje o masakru: Napadač bio osuđivan za zlostavljanje životinja (FOTO+VIDEO)

Dve osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila danas u Roterdamu na dve različite lokacije kada je muškarac (32) otvorio vatru iz, za sada, nepoznatog razloga. U pitanju su 39-godišnja žena i 46-godišnji muškarac.

Teže je povređena 14-godišnja ćerka nastradale žene. Fred Vesterbek, glavni komesar regionalne policijske jedinice Roterdama, rekao je ovo na konferenciji za novinare koja u toku u Gradskoj kući u Roterdamu, prenosi AD.

Vesterbek je istakao da je Roterdam šokiran užasnim incidentom.

- Nešto pre 14.30 sati u kontrolnu sobu policije stiglo je više dojava o pucnjavi na dve lokacije. Navodno je pucano na obe lokacije. Odmah smo započeli istragu. Nećemo stati dok ne budemo potpuno razjasnili šta se dogodilo - kazao je on.

U Ministarstvu pravde još uvek ne mogu da kažu ništa o motivu ovog strašnog čina.

- Uviđaj je još uvek u toku. Uviđaj vrši veliki policijski tim koji veoma detaljno sprovodi istragu - rečeno je iz Ministarstva.

Javni tužilac Hugo Hilenar kazao je da je 32-godišnji muškarac koji je uhapšen u Roterdamu od ranije poznat policiji.

- On je 2021. godine procesuiran i osuđen za zlostavljanje životinja. Muškarac je trenutno na ispitivanju i sarađuje sa istražnim organima. Ne možemo još ništa da kažemo o motivu - rekao je on.

Podsećamo uhapšen je 32-godišnji muškarac iz Roterdama. Kako prenose holandski mediji, prva pucnjava se dogodila u stanu, u srcu Roterdama i tom prilikom osumnjičeni je upucao dve osobe, a pretpostavlja se da je najmanje jedna mrtva. Nakon pucnjave podmetnuo je požar u stanu.

Chaos around the Eramsus MC in #Rotterdam after a shooting. Hospital has been evacuated pic.twitter.com/RsygmhVsd4