PREMINULA UPUCANA DEVOJČICA U ROTERDAMU! Povredama podlegla i majka nesrećnog deteta

Napadač, 32-godišnji muškarac koji je uhapšen u blizini Erazmus MC bolnice, boravio je u Roterdamu i bio je student na Užasavajući napad u Roterdamu izazvao je duboku tugu u gradu. U incidentu koji se desio u Erazmus MC bolnici, vanredni profesor i žena su ubijeni u kući na Hajman Dulartplejnu.

Devojčica od 14 godina, teško povređena u istoj kući, nažalost, je preminula uprkos svim naporima medicinskog osoblja.

Gradonačelnik Roterdama Ahmed Aboutaleb, glavni tužilac Hugo Hulenar i šef policije Fred Vesterbeke održali su konferenciju za novinare gde su pružili informacije o napadu i poslednjim dešavanjima.

Gradonačelnik Aboutaleb je izjavio: "Duboko smo potreseni ovim užasnim incidentom. Pucnji su se čuli na dva različita mesta u gradu, mnogi građani su to čuli ili videli. Grad je emotivno pogođen. Izražavam iskreno saučešće žrtvama.

Učinićemo sve što možemo kako bismo pomogli ljudima ako to bude potrebno."

BREAKING: 32-jähriger Schütze in Kampfmontur eröffnete das Feuer in einem Krankenhaus in #Rotterdam , tötete und verletzte eine unbekannte Anzahl von Menschen und setzte die Einrichtung in Brand. via @TheInsiderPaper pic.twitter.com/QuKDcFd1lz

Nažalost, preminuo je 46-godišnji predavač koji je bio povređen u napadu na Erazmus MC bolnicu. Pre napada na bolnicu, 39-godišnja žena izgubila je život u prvom napadu u kući na Hajman Dulartplejnu. Napadač je, nakon pucnjave, zapalio kuću.

Napadač, 32-godišnji muškarac koji je uhapšen u blizini Erazmus MC bolnice, boravio je u Roterdamu i bio je student na Erazmus UMC. Takođe, saznalo se da mu je 2021. suđeno i osuđeno zbog zlostavljanja životinja. Napadač je bio naoružan pištoljem koji je zaplenjen u zgradi Erazmus MC. Takođe, nosio je pancir.

⚡⚡In the city of #Rotterdam in the #Netherlands, an unidentified man started shooting in a local hospital, killing several people.

The shooter was detained (Video). pic.twitter.com/QvBdAmDUmm