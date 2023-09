POTOPLJEN NJUJORK - Proglašeno vanredno stanje zbog nevremena! (FOTO+VIDEO)

Snažna kišna oluja zapljusnula je u petak gradsko područje Njujorka, usled čega su poplavljene ulice i putevi, zatvoreni delovi gradskog sistema metroa i odloženi letovi na aerodrom "LaGuardia".

- U pojedinim oblastima tokom noći palo je do 13 centimetara kiše, a tokom dana se očekivalo čak 18 centimetara više - rekla je guvernerka Njujorka Keti Hočul danas ujutru.

Do podneva, iako je došlo do smirivanja situacije, gradonačelnik Erik Adams je pozvao ljude da ostanu kod kuće ako je moguće.

- Nije gotovo i ne želim da ove praznine, kada nema jake kiše, pokažu da je gotovo, jer nije - rekao je on na brifingu za novinare. On i Hočul su proglasili vanredno stanje.

Nema prijavljenih smrtnih slučajeva

Do podneva nisu prijavljeni smrtni slučajevi ili kritično povređeni u oluji, saopštili su gradski zvaničnici. Međutim, stanovnici su se borili da prođu kroz preplavljenu metropolu.

Saobraćaj je stao, dok je voda došla iznad guma automobila, usled čega je dosta vozača napustilo svoje vozilo. Prisila Fontalio je rekla da je bila zaglavljena u svom automobilu, koji je bio na delu autoputa koji nije bio poplavljen, ali da je ostala zaglavljena skoro tri sata u koloni.

- Nikad u životu nisam videla ovako nešto - rekla je.

Kako je kiša usporila, stanovnici Bruklina su izašli iz svojih domova kako bi ispitali štetu i započeli proces isušivanja vode koja je stigla do vrha mnogih podrumskih vrata. Neki su postavili gajbe u vodu kako bi mogli da pređu na drugu stranu, dok je u nekim ulicama voda do pojasa.

The situation in Brooklyn, NYC is escalating as flooding continues.

Trash is spilling into the streets, adding to the challenges.🌧️🗑️#NYCFlooding #RyderCup #FursuitFriday #NationalCoffeeDay #TermLimits #flooding #Brooklyn #NYC pic.twitter.com/tfPtE32AqA