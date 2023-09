Farmer u Južnoj Australiji uhvatio je životinju koja se smatrala lokalno izumrlom više od veka, dok je pokušavao da zaštiti svoje kokoške.

Frenk Pao-Ling Sai iz Bičporta začuo je buku u kokošinjcu 26. septembra i odmah istrčao iz kuće. U kavezu je zatekao mrtvu kokošku i stvorenje sa kratkim nogama, dugačkim repom i neobičnom njuškom.

“Mislio sam da ću pronaći mačku, ali sam zatekao nepoznatu životinju sa smeđim krznom i belim flekama. Delovala je ljuto i pokazivala je zube”, kazao je farmer.

On je objavio fotografiju stvorenja na internetu, u nadi da će je identifikovati, a ubrzo su se oglasili stručnjaci.

Utvrdili su da je reč o pegavoj torbarskoj mački, poznatoj i kao tigrasta kvola, prenosi Yahoo News.

Poslednje dokumentovano viđenje ove životinje u Južnoj Australiji zabeleženo je 1880-ih.

A quoll has been discovered in Beachport, South Australia more than 130 years since the species was thought extinct in the state

The spotted-tailed quoll was "considered extinct" in the region

There has been verbal accounts in the 1970’s/ 80’s but nothing official #Cryptid #Quoll pic.twitter.com/48xImHch9P