OVAJ ČOVEK PREDVODI BANDU KOJA SEJE SMRT NA ULICAMA ŠVEDSKE: Ubice imaju po 14 godina, rat počeo likvidacijom majke GLAVNOG RIVALA

Šef švedske policije Anders Tornberg navodi da će potrajati dok ne počne da se smanjuje talas nasilja koji muči šire područje Stokholma.

Na ulicama glavnog grada, podsetimo, samo tokom septembra ubijeno je 11 osoba, a neke su bile kolateralne žrtve najnovijeg talasa obračuna među švedskim uličnim bandama.

Tornberg je potvrdio da u Švedskoj "nije priđena jedna nego više granica" i da će se nasilje vrlo verovatno nastaviti pre nego što počnu da deluju mere švedskih vlasti. Da je situacija ozbiljna potvrđuje i najava švedskog premijera Ulfa Kristersona da će u pomoć policiji i pravosudnom sistemu poslati i vojsku.

- Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je stanje ozbiljno. Nikad ovako nešto nismo videli, a to se ne događa ni u jednoj drugoj evropskoj zemlji - poručio je Kristerson u dramatičnom obraćanju naciji u četvrtak nakon što su tela poslednjih žrtava uklonjena sa stokholmskih ulica, a novi maloletnici uhapšeni i privedeni u policiju.

Smatra se da je za najnoviji talas napada u Švedskoj odgovorna kriminalna mreža Fokstrot na čijem je čelu irački Kurd, Rava Madžid (37), koji je odrastao u Upsali, a trenutno se nalazi u Turskoj.

According to the Swedish daily ⁦@Aftonbladet⁩, the Swedish mobster boss hiding in Turkey has protection of a police chief in Istanbul. This according to a source that Swedish police views as highly credible, according to the largest newspaper in 🇸🇪.+ https://t.co/TolcDVEUuX