Francuska imenovala specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan

Ministarstvo spoljnih poslova Francuske saopštilo je da je imenovalo Renea Trokaza za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Kako je navedeno na zvaničnom Tviter nalogu, to u skladu sa pojačanim angažmanom Francuske u regionu i u kontekstu približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.



- Specijalni izaslanik će biti uključen u najvažnija pitanja regionalne politike, u koordinaciji sa svojim evropskim i američkim kolegama. Takođe, pratiće inicijative regionalne saradnje, posebno Berlinski proces - piše u saopštenju.

Oglasio se i sam Trokaz.

- Od danas sam imenovan za specijalnog izaslanika za Balkan - napisao je on.

