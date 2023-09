Prevrnula se cisterna s amonijakom, ne zna se BROJ MRTVIH! U toku je evakuacija u Ilionisu

Kamionska nesreća u Ilinoisu izazvala je više smrtnih slučajeva i curenje amonijaka što dovodi do evakuacije

Kamion koji je prevozio otrovnu supstancu prevrnuo se u Ilinoisu, što je izazvalo "više smrtnih slučajeva" i opasne uslove vazduha koji su podstakli evakuaciju stanovnika tog područja, saopštile su vlasti u subotu, javlja AP.

Vatrogasci, policija i druge ekipe hitne pomoći okupile su se na licu mesta u petak uveče u blizini Teutopolisa i još su bile na licu mesta u subotu kako bi pokušale da obuzdaju oblak amonijaka koji je izlazio iz prevrnute cisterne.

"Imamo mnogo hrabrih vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, specijalista za opasne materijale, policajaca koji rade na ovoj licu mesta dok pričamo", rekao je šerif okruga Efingem Pol Kuns na subotnjoj konferenciji za novinare.

Vlasti nisu saopštile tačno koliko je ljudi poginulo ili povređeno.

