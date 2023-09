ROBIJAO JE 20 GODINA ZBOG UBISTVA, A ONDA JE KRIVICU PRIZNAO NJEGOV BRAT: Evo šta je prvo uradio nakon izlaska iz zatvora

Čovek koji je proveo 20 godina u zatvoru zbog ubistva koje nije počinio konačno je pušten - nakon što je njegov brat blizanac priznao zločin

Kevin Dugar, muškarac iz Čikaga koji je proveo skoro 20 godina iza rešetaka zbog ubistva 2003. godine, pušten je iz zatvora okruga Kuk u Čikagu, u Ilinoisu, prošle nedelje nakon šokantnog priznanja njegovog identičnog brata blizanca Karla Smita.

Ovo emocionalno okupljanje označilo je ključni trenutak u slučaju koji je imao brojne preokrete. Dugar, vidno dirnut svojom novopronađenom slobodom, slomio se u suzama dok se ponovo spajao sa svojim najmilijima.



Njegov advokat Ronald Safer podelio je dirljiv trenutak i rekao: „Sudija je odobrio njegovo puštanje na slobodu do suđenja uz garanciju za potpis, a on je izašao na otvoreni vazduh i udahnuo svoje prve dahne kao slobodan čovek za skoro 20 godina. sa zadovoljstvom gledati njegove suze kako mu se kotrljaju niz obraze i njihove obraze pre nego što su im se (njihove suze) smrznule na licima jer je bilo oko 7 ispod".

Dugarova muka počela je 2003. godine kada je osuđen za ubistvo koje se dogodilo u čikaškom naselju Uptovn. U ovom tragičnom incidentu, napadač je otvorio vatru, što je rezultiralo smrću Antvana Kartera i povredom Ronija Boldena, člana rivalske bande. Dugar je 2005. proglašen krivim i osuđen na 54 godine zatvora. Tokom svog boravka u zatvoru, on je postojano održavao svoju nevinost. Međutim, Dugarova sudbina se neočekivano okrenula kada je njegov identični brat blizanac Karl Smit napravio zapanjujuće priznanje 2013. godine, skoro deceniju nakon Kevinove osude.

