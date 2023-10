'UKRAJINA VIDLJIVO GUBI OVAJ RAT' JEREMIĆ: Ne isključujem mogućnost da Rusija u dogledno vreme dopre Dnjepra ili Kijeva - TADA BI DOŠLO DO PRAVIH PREGOVORA! (FOTO)

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je jutros za TV Vesti, komentarišući mogućnost da zapad prestane da pomaže Ukrajini da će do okončanja verovatno dovesti pregovori. Kako kaže, pitanje je da li će se to desiti nakon, ili tokom vojnih operacija u sklopu specijalne operacije Rusije.

- Ne vidim da Ukrajina ikako može da pobedi u ovom ratu, niti vidim šta bi bila pobeda, kada nema teritorije sa kojima je ušla u sukob sa Ruskom federacijom. Zasigurno je da pojedine zapadne zemlje sada već prave otklon prema Ukrajini, pokušavaju da se izvuku iz priče, koja je izazvala ruski ulazak u Ukrajinu i specijalnu vojnu operaciju. Kako vreme prolazi, Ukrajina gubi snagu - kaže Jeremić.

Jeremić dodaje da Ukrajina, na dnevnom nivou gubi po hiljadu vojnika, te da je njihov "izgubljen rat" već delimično vidljiv.

- Ukrajinska vlast ne može da se nada pobedi, osim velikog gubitka, a Rusija nastavlja sa vojnom operacijom. Imamo i nove izjave da nisu u pitanju 4 oblasti Ruske federacije, već sve one zemlje koje su bile u Carskoj Rusiji - naveo je Jeremić potom.

Jeremić je govoreći o odnosu Rusije i Češke, kao i potencijalnog napada Rusije na Češku, isključio tu mogućnost.

- Jedino ako je Moskva napadnuta nekim specijalnim oružjem... Ili, raketama dugog dometa. Ovo mi se više čini da je to obezbeđivanje za eventualni neki napad NATO-a na Rusihu. Dakle, Češka je glavna artiljerija za transport, i ideja je da se obezbedi lakši pristup, konvoj koji bi dopremao ljudstvo, naoružanje... Ali to samo u slučaju nekog svetskog rata, tako da isključujem mogućnost da Rusija napada - kaže Jeremić.

Češka se samo sprema i priprema za slučaj nekog velikog svetskog rata, i ne samo oni, nego je cela Evropa uplašena, navodi on.

Govoreći o početku vojne operacije Rusije, Jeremić kaže da ona ni dan danas nije odustala od zahteva koje je imala tada.

- Oni su počeli u Dombasu sa sukobima sa ruskim stanovništvom, pa je došlo do ovoga. Sigurno je da je Zapad iscenirao neke stvari da bi došlo do onoga do čega jeste. Sada imamo rađanje dve velike sile - Rusije i Kine, Amerika odlazi u zapećak, i sigurno je da će sve biti jasno posle završetka vojne operacije - objašnjava Jeremić, dodajući:

- Sigurno je da će do kraja godine pokušati da se dođe do nekog mira, ili bar privremenog - rekao je Jeremić.

Kako je dodao, takođe, ne isključuje mogućnost da Rusi prodru do Dnjepra ili Kijeva, što iziskuje prave pregovore.

Istoričar prof dr. Miloje Pržić kaže da Ukrajina, uz svu podršku koju ima od strane NATO, ne može da pobedi Rusiju. Kako kaže, suština sukoba je sve ono što se dešavalo u odnosu zapada prema Rusiji, pa i odnosu zapada prema Ukrajini.

- Pokušavano je da se zaustavi građanski rat u Ukrajini, pa samo saznali od Merkelove da je bilo kupovanja vremena da bi se njihova vojska naoružala. Oni su želeli dakle dam očiste istočnu Ukrajinu, odnosno ljude koji nisu poštovali zakone. Od tada imamo uslove Rusije, denacifikacija, demilitarizacija... Rusi će nastaviti operaciju dok ne ostvare svoje ciljeve. Njima ne trebaju teritorije, njima treba jedan i častan odnos prema sunarodnicima. Kao što bi za sve u svetu važila pravila... Ovo je klasičamn produkt politike zapada. To je isto na KiM sada - rekao je Pršić.

