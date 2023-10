UZNEMIRUJUĆE! POJAVIO SE SNIMAK BOMBAŠKOG NAPADA U ANKARI: Izleteo iz automobila i PRITISNUO OKIDAČ - Jezive scene u Turskoj (VIDEO)

U Turskoj je danas izveden teroristički napad, a sada se pojavio i snimak napada ispred zgrade policije u Ankari.

Da podsetimo, jedan bombaš samoubica je aktivirao eksplozivnu napravu ispred zgrade policije, dok je drugog policija neutralisala.

Napad se dogodio blizu zgrade parlamenta u Ankari, a odgovornost je preuzela Radnička partija Kurdistana (PKK), javlja "Kathimerini". Povređena su dva policajca, ali su srećom van životne opasnosti.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H