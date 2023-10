POŽAR U POZNATOM NOĆNOM KLUBU UBIO 13 LJUDI! Policija traga za nestalima, proglašena trodnevna žalost (VIDEO)

Najmanje 13 osoba je stradalo u požaru u noćnom klubu na jugoistoku Španije.

Najmanje 13 osoba je stradalo u požaru u noćnom klubu na jugoistoku Španije, u gradu Mursija, piše "Skaj Njuz". Požar je izbio u popularnom noćnom klubu "Teatre" oko 6 časova ujutru po lokalnom vremenu.

Hitne službe su na terenu i još uvek se traga za osobama koje se vode kao nestale. "BBC" javlja da su sve nestale osobe bile u klubu u trenutku izbijanja požara.

