ISTORIJSKI SASTANAK U KIJEVU! Šefovi diplomatije EU raspravljaju o MIROVNOM PLANU ZELENSKOG

Ministri spoljnih poslova EU razmotriće mirovni plan Volodimira Zelenskog na istorijskom sastanku u Kijevu.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj pozvao je danas ministre spoljnih poslova zemalja članica EU na sastanak u Kijevu, što će biti prvi put da do takvog sastanka dođe van granica EU.

''Sazivam danas ministre spoljnih poslova EU u Kijevu, na prvi sastanak svih 27 država članica van EU. Budućnost Ukrajine leži u EU'', napisao je Borelj na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao značaj solidarnosti u Evropi.

- Radi se o stabilnosti i predvidljivosti sveta. Jer ovaj rat ima duboke posledice po ceo svet. Ali za nas Evropljane, to je egzistencijalna pretnja. Možda se to ne vidi ovako za sve širom sveta. Ali za nas, Evropljane, dozvolite mi da ponovim. To je egzistencijalna pretnja - rekao je on uoči sastanka.

On je ranije rekao da na tom sastanku ne treba očekivati bilo kakve odluke, jer se radi o neformalnom sastanku, a neformalni sastanci su obično posvećeni dubljim političkim raspravama, a ne donošenju konkretnih odluka.

Upitan da li će odluka o dodeli 20 milijardi evra pomoći Ukrajini biti doneta na sastanku, on je rekao da će ta odluka biti doneta, ''ali ne mogu da vam kažem da li sledeće sedmice ili sledećeg meseca''.

Izvori kažu da će se sastanak fokusirati na sve aspekte „podrške EU Ukrajini, sa posebnim fokusom na nastavak vojne pomoći, mirovne napore i pristupanje EU“.

O mirovnom planu Zelenskog od 10 tačaka predstavnici nacionalne bezbednosti su raspravljali dva puta u protekloj godini, ali ne na ovom nivou.

Džo Bajden je obećao da će stati uz Ukrajinu nakon što je u subotu usvojen zakon o prekidu. Predlog zakona je produžio vladino finansiranje za 45 dana kako bi se sprečilo zatvaranje američke vlade, ali nije uključivao pomoć Kijevu.

