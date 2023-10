PRIGOŽIN SINU OSTAVIO 116 MILIONA EVRA? Nastao haos zbog navodnog testamenta vođe Vagnera

Jevgenij Prigožin, pokojni vođa vagnerovaca, ostavio je testamentom lično bogatstvo 25-godišnjem sinu Pavelu, a novac na koji bi ovaj mogao da polaže pravo prevazilazi sumu od milijardu evra.

Italijanski list Korijere dela sera navodi da je vest o tome objavio istraživački medij Insajder, pozivajući se na Telegram kanal Port koji je pokazao sliku navodnog testamenta koji je u martu potpisao Prigožin.

Port je citirao izvor blizak porodici Progožin koji tvrdi da je u okviru klana došlo do razmirica zbog ovog testamenta, pošto Pavel odbija da deli nasledstvo sa najbližom rodbinom.

Navodi se da bi mlađi Prigožin trebalo da nasledi sumu od oko 12 milijardi rubalja, što je oko 116 miliona evra.

Per Prigozhin's will dated 2 March 2023, his son Pavel would receive every property and asset. A number of channels claim that Prigozhin decided to continue his father's steps including commanding the Wagner. Interesting to watch the dynamics between the Wagner and RU MoD. pic.twitter.com/7rDSByTbmK