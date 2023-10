ERDOGAN TURSKIM POSLANICIMA: Ne očekujemo više ništa od EU, stojimo pred njenim vratima već 40 godina!

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da njegova zemlja ne očekuje ništa više od Evropske unije, pred čijim se vratima nalazi već 40 godina.

U govoru pred poslanicima parlamenta na inauguralnoj sednici nakon letnje pauze Erdogan je istakao i da je njegova zemlja ispunila sva obećanja koja je dala Briselu, dok druga strana nije ispunila gotovo nijedno.

- Turska više ništa ne očekuje od Evropske unije, pred čijim vratima čeka već 40 godina. Ispunili smo sva obećanja koja smo dali Evropskoj uniji, a oni gotovo nijedno. Nećemo više tolerisati nove zahteve iz Brisela ili postavljanje uslova u pristupnom procesu. Ako EU ne popusti sa uvođenjem viza, koje koriste kao latentne sankcije, ako ne isprave svoje greške, kod nas će u potpunosti izgubiti pravo da izražavaju politička, socijalna, ekonomska ili vojna očekivanja - rekao je Erdogan.

On je dodao da "ako Evropska unija namerava da prekine pristupni proces, koji postoji samo na papiru, to će biti njihova odluka".

Turski predsednik je ljut, između ostalog, i zbog najnovije presude Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se vlasti u Ankari kritikuju zbog presude da je jedan turski državljanin pripadnik terorističke organizacije samo zbog korišćenja aplikacije ByLock, koja se koristi za slanje šifrovanih poruka.

Turske vlasti tvrde da ovu aplikaciju za kriptovane poruke koriste čelnici neuspelog puča iz 2016, kada je poginulo preko 250 osoba i usledila masovna hapšenje i čistke u vojsci i policiji bez presedana u modernoj istoriji Turske.

President Erdogan:



- We have kept all the promises we have made to the EU, but they have kept almost none of theirs

- We no longer expect anything from the EU, which has kept us waiting at its door for 60 years

- If the EU doesn't correct its mistakes, particularly about visas,… pic.twitter.com/eLWzhtgYmo