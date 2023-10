NEMAN ZADREMALA U KUHINJI: Jeziva scenu u porodičnoj kući, niko ne zna odakle se monstrum stvorio, jedva ga savladali (FOTO)

Porodica je bila šokirana kad je pronašla pitona dugačkog metar i po kako drema u kuhinji njihove kuće u južnom Londonu!

Gmizavca je otkrila dadilja porodice koja je odmah pozvala Кraljevsko društvo za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA). Zmija je nekako pronašla put do najtoplijeg dela kuće - kotla u kuhinji.

- Bio je malo mršav. Gurnula sam ga samo da se uverim da nije agresivan, ali je bio veoma miran. Dozvolio mi je da ga podignem bez problema iako se jako čvrsto držao za cev kotla. Bio je veoma jak - rekla je za SVNS službenica za spasavanje životinja Abigejl Кembel.

Dadilja misli da je zmija mogla da se uvuče iz bašte kroz rupu u zidu dok RSPCA veruje da je pobegla ili napuštena u obližnjoj oblasti.

Organizacija je postavila postere da je piton pronađen, ali se skoro tri nedelje niko nije javio da preuzme zmiju. To ide u prilog verziji da je napuštena.

- Postao je pomalo živahan kad su ga podigli. Razgledao je okolo i osetio miris vazduha. Stavljen je u vreću za zmiju gde se sklupčao - rekao je Kembel.

