MISTERIOZNA EKSPLOZIJA POTRESLA ENGLESKU: Ogromna vatrena lopta obasjavala nebo 2 minuta! Niko ne zna šta se TAČNO DESILO (VIDEO)

Misteriozna eksplozija potresla je u ponedeljak oko 20 sati Oksford i izazvala veliku paniku u tom delu Engleske!

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se ogromna vatrena lopta koja se diže u noćno nebo.

Građane je momentalno uhvatila panika.

- Ne znam šta je bilo, ali je bilo ogromno. Bilo je mnogo vatrogasnih i policijskih automobila koji su išli ka tom mestu - navodi na društvenim mrežama korisnik koji je objavio snimak eksplozije.

Mnogi navode da su ostali bez struje nakon eksplozije.

- Da li je još neko u Oksfordu video vatrenu loptu? Glasna eksplozija, a onda se videla vatrena lopta na nebu - navodi jedan korisnik.

- Nebo je sijalo dva minuta, a onda je jednostavno nestalo - nadovezao se drugi korisnik.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd